Klusjesman bekent na twee jaar moord op zakenman uit Eindhoven

Na ruim twee jaar zwijgen heeft een klusjesman toegegeven dat hij de Eindhovense zakenman Marcel van Hout (51) heeft gedood. In een van Van Houts villa's in het Belgische Grote Heide schoot hij zijn baas dood.

De zakenman, die vanuit het Brabantse dorp Son handelde in bouwmachines, werd op 22 november 2017 dood aangetroffen in de villa. Zijn ex-vrouw was poolshoogte gaan nemen, omdat ze ongerust was nadat hij niet op zijn werk was verschenen.

De verdenking viel al snel op de nu 48-jarige klusjesman Roger C. Hij werd kort na de moord vastgezet in een Belgische cel en zit daar nog steeds. Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad had hij een verhouding met de ex van de zakenman en zou zij hem hebben geholpen bij de moord. Dat ontkent de ex.

Justitie in Hasselt bevestigt de bekentenis van de klusjesman aan Omroep Brabant, maar wil verder geen details geven. "We zijn nog voorzichtig, want er moet eerst nog onderzoek gedaan worden naar de verklaring. Die kan ook weer worden ingetrokken."

Nederlandse criminelen vermoord

Van Hout had twee villa's in Grote Heide, net over de grens bij Valkenswaard. In het dorp wonen veel rijke Nederlanders.

In het verleden woonden ook bekende - en vermoorde - criminelen zoals John Mieremet, Robert Sengers en Sam Klepper in de buurt. Maar de moord op zakenman Van Hout had daar niets mee te maken, zeiden buurtbewoners destijds tegen de NOS. "Het is een heel fijne wijk met fijne mensen en paar deugnieten", zei een bewoner in een café.