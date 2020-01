Jongen van 16 zonder rijbewijs slingert met lachgas over snelweg

De politie heeft gisternacht een 16-jarige Almeerder zonder rijbewijs van de snelweg A27 gehaald. Hij viel op doordat hij heel langzaam reed en steeds van rijstrook wisselde. Er lag een flinke hoeveelheid lachgas in de auto; mogelijk had de jongen ook zelf gebruikt.

De jongen viel het eerst op ter hoogte van Blaricum, meldt Omroep Flevoland. Bij de afslag Almere/Zeewolde in de Flevopolder zette de politie hem en zijn twee medepassagiers langs de kant. In de auto lagen flessen met lachgas, en naast de bestuurdersstoel vond de politie een ballon die net was gebruikt.

Bromfietsrijbewijs

De jongen van zestien liet een rijbewijs zien, maar daarmee mag hij alleen op de bromfiets. Niet alleen daarvoor krijgt hij een boete, maar ook voor het veroorzaken van hinder en gevaar en het rijden met een gladde band. Verder is proces-verbaal opgemaakt voor het op onjuiste wijze, zonder veiligheidsmaatregelen, vervoeren van lachgas.