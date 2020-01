Minister Bruins: Nederland houdt Chinees virus goed in de gaten

Het virus, dat zijn oorsprong vindt in de Chinese miljoenenstad Wuhan, heeft aan meer dan veertig Chinezen het leven gekost. Gisteren werden de eerste Europese ziektegevallen vastgesteld, in Frankrijk. Drie patiënten liggen in ziekenhuizen in Parijs en Bordeaux.

Bruins was bij de landelijke viering van het Chinees Nieuwjaar in Den Haag. Hij stak de aanwezigen een hart onder de riem en zei dat de regering meeleeft met hen en met hun naasten in China.

Minutieus gemonitord

De minister zei dat Nederland veel informatie krijgt van de autoriteiten in China en uit andere landen over het nieuwe virus. Dat is van belang om op zijn beurt Nederlandse huisartsen en GGD's te informeren. "We hebben ook het RIVM opdracht gegeven om te kijken hoe het virus zich ontwikkelt. Dat wordt minutieus gemonitord."

Gisteren kon het gezondheidsinstituut daardoor snel het bericht ontkrachten dat een van de Franse patiënten ook in Nederland was geweest. Volgens het RIVM is het wel mogelijk dat het nieuwe coronavirus via reizigers ook in Nederland opduikt. Dan is het zaak om dat zo snel mogelijk op te merken en te zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden.