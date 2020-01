Op1 scoort beter dan verwacht, maar duo's 'durven nog geen ruzie te maken'

Die filmpjes en onderwerpen zien we ook terug in de nieuwe talkshow van Eva Jinek op RTL 4, op hetzelfde tijdstip als Op1. "Inhoudelijk zijn beide programma's exact hetzelfde", zegt Vergouwen. "Redacteuren werken keihard om net iets beter te zijn dan de concurrent. Wat dat betreft zitten we in een gouden periode met twee ontzettend goede talkshows. Dat is goed voor de kijker, maar aan de andere kant: kijkers gaan ook pareltjes van gesprekken mislopen, doordat ze moeten kiezen."

Volgens presentator Frits Barend, die jarenlang co-host was van de talkshow Barend & Van Dorp, zitten er alleen positieve kanten aan de 'strijd' tussen Op1 en Jinek. "Dat gesproken wordt over een talkshowoorlog is goed voor de journalistiek. De druk houdt de redacties scherp. Je moet de volgende ochtend the talk of the town zijn."