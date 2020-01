Zeker 21 doden bij aardbeving Oost-Turkije, 5 overlevenden gered

Een zware aardbeving in het oosten van Turkije heeft aan zeker 21 mensen het leven gekost. Zo'n duizend mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De beving werd gevoeld tot in Iran en Libanon. Ook waren er meer dan 200 naschokken.

De aardbeving had een kracht van 6,8 en vond gisteravond plaats rond 21.00 uur. Het epicentrum lag bij het dorp Sivrice, niet ver van Elazig. In die provinciehoofdstad stortten vier gebouwen in.

Vanmorgen zijn vijf mensen gered, nadat ze de hele nacht in de vrieskou onder het puin hadden gelegen. Een van hen is een zwangere vrouw, meldt staatspersbureau Anadolu. Over hun toestand is verder niets bekendgemaakt.

Nog dertig mensen worden vermist, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Meer dan duizend reddingswerkers gebruiken zwaar materieel in de zoektocht naar hen.