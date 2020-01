Wekdienst 25/1: Chinees Nieuwjaar en er worden weer tuinvogels geteld

En dan nog even dit:

De Chinese stad Wuhan is vanwege de recent opgedoken nieuwe variant van het coronavirus verworden tot een spookstad; behalve in supermarkten en ziekenhuizen. Mensen pogen massaal nog voorraden in te slaan of wachten in ellenlange rijen op artsen, omdat ze vrezen het virus te hebben opgelopen. Zoals te zien op onderstaande foto, gemaakt in een Rode Kruis-ziekenhuis in de miljoenenstad: