Conserveringsproject Auschwitz: 'De plek moet nu het verhaal vertellen'

Maak niet de fout om het een restauratieproject te noemen. Lipinski corrigeert het meerdere keren, want dat zou betekenen dat het item wordt opgelapt. En dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. "We willen het precies in de staat houden waarin we het in 1945 aantroffen." En dat is al moeilijk genoeg. De meeste spullen komen uit het begin van de twintigste eeuw, onder meer de zuurgraad verandert met de tijd. Sommige dingen, zoals het afgeschoren haar, blijken heel moeilijk te behouden.

In een van de paviljoenen in kamp I is een team van 20 conservatoren constant aan het werk. Met kwastjes, wattenstaafjes, mesjes gaan ze de koffers, brillen, gestreepte pakken die de gevangenen aan moesten te lijf. De aanpak is bijna teder te noemen. Conservator Andrzej Jastrzebiowksi: "We zien niet alleen het voorwerp, maar ook de persoon erachter."

De gemiddelde conservatie van een koffer duurt 2 tot 5 weken, vertelt Lipinski: "Een koffer bestaat uit heel veel verschillende materialen: karton, metaal, papier, dat moet je allemaal anders behandelen."