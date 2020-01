Invictus Games-sporter Robert: 'Laten zien dat ik ondanks alles onoverwinnelijk ben'

Bij Jacco van der Klift (46) sloeg het noodlot toe in Afghanistan, eind 2013. Niet door een aanslag, niet door een bermbom, maar door een bacterie uit de keuken. Zijn endeldarm ging kapot en zijn spieren en gewrichten werden aangetast. Hij kan daardoor moeilijk lopen, vertelt hij zittend, omdat ook staan niet makkelijk gaat. Daarnaast heeft hij psychische klachten. "Ik voel me onveilig in kleine kamers en in ruimtes zonder ramen en heb een kort lontje."

Als handboogschieter meedoen aan de Invictus Games is een lichtpuntje voor de oud-luitenant, die met 'militair invaliditeitspensioen' is. Wekelijks trainen met teamgenoten doet hem goed. "Je hebt aan een half woord genoeg. Je hoeft niet uit te leggen dat je onrustig wordt omdat je een aanslag hebt meegemaakt of omdat je je herinnert dat er werd geschoten."