Coronavirus ook in Europa: twee ziektegevallen ontdekt in Frankrijk

In Frankrijk zijn twee mensen ontdekt die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. De Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn meldt dat er een besmetting is in Bordeaux en een in de omgeving van Parijs.

Het zijn voor zover bekend de eerste gevallen in Europa. Beide patiënten liggen in het ziekenhuis. Ze zijn allebei in China geweest.

De patiënt in Bordeaux is een 48-jarige man of vrouw. Hij of zij is enkele dagen in China geweest, ook in de stad Wuhan, waar de haard van de besmetting ligt, en op 22 januari teruggekeerd in Frankrijk. Een dag later ging deze patiënt met klachten naar de dokter en werd opgenomen in een ziekenhuis.

Vandaag kwam vast te staan dat sprake is van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Volgens de Franse minister ligt de patiënt geïsoleerd, maar maakt hij of zij het goed.

De Franse minister verwacht dat er meer ziektegevallen zullen volgen in Frankrijk.