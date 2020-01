Aardbeving met kracht van 6,8 in oost-Turkije; zeker vier doden

Het oosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat vier mensen zijn omgekomen en twee mensen gewond zijn geraakt toen een gebouw instortte.

Het epicentrum was in de buurt van de plaats Sivrice in de provincie Elazig. De schade aan gebouwen is daar groot. Verschillende gebouwen zijn ingestort.

Op video's is te zien hoe mensen in Elazig tijdens de aardbeving naar buiten vluchtten. Ook zijn beschadigde gebouwen en auto's te zien.