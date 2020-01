Nederlandse bedrijven in Chinees virusgebied nemen voorzorgsmaatregelen

Nu steeds meer delen van China stilgelegd worden vanwege het coronavirus, nemen ook de Nederlandse bedrijven die in de gevarenzone gevestigd zijn maatregelen.

Scheepsbouwer Damen heeft werven in de getroffen provincie Hubei en in het iets zuidelijker gelegen Hunan. "We hebben een verbod afgekondigd om naar de werven te reizen", vertelt een woordvoerder. Op de werven zijn volgens het bedrijf "strikte hygiënemaatregelen" genomen.

Op dit moment repatrieert het bedrijf geen buitenlands personeel. "Maar dat zou wel een optie voor de toekomst kunnen zijn." Damen raadt het de werknemers af om nu te gaan reizen, of dat nou binnen of buiten China is.

De lokale Chinese werknemers zijn op dit moment niet aan het werk, vanwege het Chinees nieuwjaar. "We zijn nu bezig met een plan voor hoe we hen het beste kunnen begeleiden bij hun terugkomst op het werk", aldus het bedrijf.

