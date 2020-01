Meer meldingen van seksuele intimidatie op universiteiten

Het aantal meldingen van seksuele intimidatie op universiteiten is in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd. In 2018 werden zeker 101 meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon. In 2016 en 2017 waren dat er respectievelijk 52 en 72.

Bij de Universiteit van Amsterdam kwamen in 2018 de meeste meldingen binnen: 22. De meldingen varieerden van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Zo'n 60 procent van de meldingen werd gedaan door studenten, de rest door medewerkers.

Ook werd de afgelopen jaren meer melding gemaakt van agressie, pesten, intimidatie en discriminatie. In 2017 werden 537 meldingen van dit soort ongewenst gedrag gedaan. In 2018 was er een stijging van 30 procent tot 706.

#MeToo

Volgens Lidewij Poorthuis van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren speelt de aandacht voor #MeToo een belangrijke rol in het toegenomen aantal meldingen: "Het probleem wordt meer erkend. Het is enerzijds wrang dat het aantal meldingen toeneemt, maar het is ook een goed teken dat mensen meer de vrijheid voelen om seksuele intimidatie aan te kaarten."

De Landelijke Studenten Vakbond zegt tegen EenVandaag geschokt te zijn door de cijfers. "Het is schandalig dat we niet in staat zijn een veilige leer- en werkomgeving in het onderwijs te bieden", zegt voorzitter Alex Tess Rutten. "Deze cijfers onderstrepen opnieuw het belang om meer geld te besteden aan sociale veiligheid in het hoger onderwijs."