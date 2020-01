Kinderombudsvrouw: grote zorgen om sluiten jeugdzorginstelling

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen over de sluiting van jeugdzorginstellingen zoals De Hoenderloo Groep. Die Gelderse zorginstelling sluit in de loop van dit jaar, onder meer vanwege de beroerde financiële situatie. Medewerkers van de Hoenderloo Groep voeren vandaag actie tegen de sluiting en ook ouders van kinderen die er behandeld worden, roeren zich.

"Geldproblemen mogen niet de reden van sluiting zijn", zegt kinderombudsvrouw Kalverboer. "Overplaatsingen zijn heel ingrijpend voor deze kinderen met soms heel complexe problemen."

Ze stelt dat het geen uniek probleem is. "We zien het nu bij deze instelling, maar het is bekend dat er ook andere jeugdzorginstellingen die gespecialiseerde zorg bieden in financiële moeilijkheden zitten." Zo viel vorig jaar de West-Brabantse jeugdhulpinstelling Juzt om. Bovendien draait een kwart van de instellingen voor jeugdzorg verlies.

Steeds minder plekken voor kwetsbare kinderen

Dat is een zorgelijke ontwikkeling vindt de Kinderombudsvrouw. "Het aantal kinderen dat hulp nodig heeft, neemt niet af en tegelijkertijd verdwijnen er steeds meer plekken in gespecialiseerde instellingen."

Kalverboer vraagt zich af of bij het besluit om de instelling te sluiten het belang van de kinderen voorop heeft gestaan. "De kinderen staan op de eerste plaats. Het zijn al heel kwetsbare kinderen en veranderingen kunnen een terugval betekenen."

De zoon van Babette Brouwer wordt behandeld bij de Hoenderloo Groep. Ze is bang dat er geen andere plek is voor Sebastiaan, die een complexe stoornis in het autismespectrum heeft: