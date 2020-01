Van Laarhoven niet vrijgelaten voor ziekenhuisbehandeling

Johan van Laarhoven mag de gevangenis niet verlaten voor een opname in het ziekenhuis. De rechter in Den Haag oordeelde dat in een kort geding van de ex-coffeeshophouder tegen de staat. "Het is nu niet volstrekt duidelijk dat de voortzetting van de detentie van Van Laarhoven onrechtmatig is."

De 59-jarige Van Laarhoven is sinds vorige week terug in Nederland na een jarenlange gevangenisstraf in Thailand wegens witwassen. Hij wilde per direct in vrijheid worden gesteld, eventueel voor maximaal twee maanden, zodat hij een medische behandeling kon ondergaan. Volgens zijn advocaten lijdt hun cliënt aan zeventien gezondheidsklachten, zowel lichamelijk als geestelijk, die moeten worden onderzocht. De medische faciliteiten in de gevangenis in Vught zouden tekortschieten.

De rechter oordeelde dat Van Laarhoven, als hij problemen heeft met zijn behandeling, daarvoor de reguliere klachtenprocedure binnen de gevangenis kan doorlopen.

Essentiële Thaise voorwaarde

Daarnaast heeft de staat met Thailand afgesproken dat Van Laarhoven het restant van zijn straf uitzit in een Nederlandse cel en moet die afspraak worden nagekomen. Voor Thailand was de zekerheid dat een veroordeelde crimineel het restant in Nederland zou uitzitten "een essentiële voorwaarde voor het sluiten van het verdrag" op basis waarvan Van Laarhoven kon terugkomen, zei de rechter.

Van Laarhoven moet in Nederland nog minstens negentien maanden uitzitten van zijn celstraf die hij in Thailand kreeg voor witwassen. Zijn advocaten hebben een gratieverzoek ingediend.