Medeverdachte in Ruinerwold-zaak moet toch worden onderzocht

Josef B., de medeverdachte in de Ruinerwold-zaak, moet toch naar het Pieter Baan Centrum om te worden onderzocht. Dat heeft de rechtbank in Assen vandaag bepaald.

Een verzoek van het Openbaar Ministerie om B. te laten observeren in het Pieter Baan Centrum werd eerder afgewezen door de rechter-commissaris. Het OM ging tegen dat besluit in beroep en heeft nu dus gelijk gekregen van de rechtbank.

Vrijheidsberoving en witwassen

B. is de huurder van de boerderij in Ruinerwold waarin volgens het OM zes kinderen jarenlang in isolement werden gehouden. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving en witwassen. De hoofdverdachte in deze zaak is de vader van het gezin, Gerrit Jan van D.

Van D. werd een paar jaar geleden getroffen door een hersenbloeding, maar werd daar nooit aan behandeld. Hij ligt sinds zijn arrestatie in oktober in het ziekenhuis van de gevangenis van Scheveningen en kan niet praten. Hij heeft daarom geen verklaring kunnen afleggen.

Schokkende details

De rechtbank besloot eerder deze week in een pro-forma zitting dat Van D. moet worden onderzocht door twee neurochirurgen. Daarna zal ook hij naar het Pieter Baan Centrum worden gebracht. Het kan nog wel enige tijd duren voordat de twee verdachten in de Ruinerwold-zaak daar terecht kunnen. De wachttijd voor het Pieter Baan Centrum is 16 tot 18 weken.

Tijdens de pro-forma zitting werden schokkende details bekend over de zaak. Zo werden de kinderen zwaar mishandeld omdat de vader dacht dat er slechte geesten in hun lichaam zaten. Ook zijn twee oudere kinderen, die niet in de boerderij woonden, seksueel misbruikt door de vader.

Het voorarrest van de twee verdachten werd met drie maanden verlengd.