Maarten van der Weijden staakt recordpoging na 18 uur

Het is zwemmer Maarten van der Weijden niet gelukt om het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Na 18 uur is hij gestopt. Waarom hij dat deed is niet duidelijk, schrijft Omroep Brabant.

Van der Weijden zwom sinds 19.00 uur gisteravond in het zwembad De Warande in Oosterhout. Het was al de derde keer dat hij een poging deed om het record te breken. Dat staat al sinds 1989 op 101.9 kilometer. Dat zijn meer dan 4000 baantjes in het 25-meterbad.