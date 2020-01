Vlaamse stad wil af van actievoerder en betaalt ruim anderhalf miljoen

De Belgische stad Aarschot heeft een schikking getroffen met een activist die al jaren eist dat de wandel- en fietspaden in de gemeente worden onderhouden. De gemeente betaalt hem ruim 1,6 miljoen euro om hem te laten stoppen met procederen.

De activist, Marc van Damme, is de luis in de pels van een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om ze aan te klagen als ze in zijn ogen niet genoeg doen om de zogenoemde trage wegen te onderhouden. Dit zijn wegen waar geen gemotoriseerd verkeer mag komen.

Dwangsom

Bij een paar gemeenten had hij al succes. In 2011 begon Van Damme de eerste procedure tegen Aarschot. De rechter gaf de activist gelijk en legde de stad een dwangsom op voor elke dag dat de wegen niet goed worden onderhouden. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot bijna 5 miljoen euro, zegt de advocaat van Aarschot tegen de VRT.

De gemeenteraad van Aarschot stemde gisteravond in met een voorstel om Van Damme een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro te betalen. De onderhandelingen over de schikking hebben meer dan een jaar geduurd.

"Uiteraard is het een bijzonder hoog bedrag en een zware last voor de stad, maar uitspraken van de rechter moeten ook door de overheid worden nageleefd", reageert de stad Aarschot in de krant Het Laatste Nieuws.

Kritische oppositie

Oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn kritisch over het akkoord. Ze vinden dat burgemeester Gwendolyn Rutten zich er makkelijk van afmaakt. "De verantwoordelijkheid glijdt van haar af als het water bij een eend", zeggen de partijen tegen omroep VTM.

Dat er nu een schikking is, wil nog niet zeggen dat de gemeente Aarschot niets meer aan de fiets- en wandelpaden hoeft te doen. Er is al het een en ander gebeurd, en het komende half jaar zal worden gebruikt om ook de laatste wegen in orde te maken.

Het geld dat Van Damme nu van de gemeente krijgt zal hij investeren om het leefmilieu in de omgeving te verbeteren.