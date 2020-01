Britse mededingingsautoriteit onderzoekt overname Just Eat door Takeaway

De Britse mededingingsautoriteit gaat de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse Takeaway.com onderzoeken.

De Britse waakhond kan eisen dat Takeaway en Just Eat in Groot-Brittannië tijdens het onderzoek als twee aparte bedrijven blijven opereren. Eerder deze maand kwam de deal tussen Takeaway en Just Eat na een maandenlange strijd rond.

Marktleider

De autoriteit onderzoekt of Takeaway ook actief was geworden op de Britse markt als het Just Eat niet had overgenomen. Het is de taak van de Britse waakhond om ervoor te zorgen dat er genoeg concurrentie is, zodat de prijzen voor consumenten niet te hoog worden.

Takeaway was al marktleider in veel Europese landen, maar niet in Groot Britannië, waar die positie in handen is van Just Eat. Door de overname verovert Takeaway die positie daar dus ook. Ook in Canada werd Takeaway door een overname marktleider.

Britse markt

Takeaway probeerde eerder al zonder overname de Britse markt te betreden, maar dat was geen succes. In augustus 2016 trok Takeaway zich uit het Verenigd Koninkrijk terug.

Takeaway noemt het onderzoek onverwachts. De Britse waakhond laat weten dat zij in het uiterste geval kunnen beslissen om geen toestemming te geven voor de overname.