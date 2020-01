Farmaceuten stellen 'moreel kompas' op zonder een woord over medicijnprijzen

Minister Bruins dreigde afgelopen september de naam van een Italiaanse farmaceut openbaar te maken. De NOS onthulde dat het ging om het bedrijf Leadiant, dat in korte tijd prijs van het medicijn CDCA, tegen de zeldzame ziekte CTX, 500 keer zo hoog maakte. De pil ging van 28 cent naar 140 euro.

'Niet transparant'

Volgens Bruins werkt de farmaceutische industrie nauwelijks mee aan betaalbare zorg en is de industrie niet transparant over de prijsopbouw van medicijnen.

De prijzen zijn volgens Overkamp vanwege de wet geneesmiddelenprijzen al aanvaardbaar in Nederland. "Sommige medicijnen komen op de markt na onderhandelingen met de minister. Dat zijn in principe allemaal aanvaardbare prijzen."

Startpunt

De code bevat 38 artikelen, verdeeld over vier thema's. "Er staat bijvoorbeeld in dat we open en verantwoord zullen handelen, dat we in het belang van de patiënt handelen en dat er wordt gerapporteerd wat de uitgaven zijn aan onderzoek van geneesmiddelen. We gaan helpen bij het oplossen van medicijntekorten. Een variëteit van onderwerpen die we belangrijk vinden."

Hoewel afspraken over medicijnprijzen daar nog niet toe behoren, zouden die mogelijk wel in een update van de code kunnen komen, zegt Overkamp. "Dit is een startpunt, de code heeft een groeimodel. Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd. Ik weet zeker dat we over tien jaar een andere code hebben."