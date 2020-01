Wekdienst 24/1: zorgvonnis Van Laarhoven en kinderpornozaak in België

Goedemorgen! Bij de rechtbank in het Belgische Dendermonde begint een grote kinderpornorechtszaak tegen vijf mannen, onder wie een Nederlander. En de rechter in Nederland bepaalt of de Tilburgse voormalige coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven medische zorg moet krijgen buiten de gevangenis.

Bij minima tussen de -2 en 5 graden komt er lokaal nevel of (dichte) mist voor. In de loop van de ochtend lost de mist op, maar op veel plaatsen blijft het grijs. In het noorden valt van tijd tot tijd motregen. Met name in het zuiden is de zon af en toe te zien. De wind is zwak of matig en waait uit zuidelijke richtingen.