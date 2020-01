Utrechtse wetenschappers kweken gifklieren van slangen in het lab

Het is onderzoekers van het Hubrecht Instituut in Utrecht gelukt om een mini-versie van een gifklier van een slang te maken. De gekweekte klieren kunnen helpen bij het maken van een tegengif, of het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

Slangengif kan een bron voor medicijnen zijn. Maar het blijft een uitdaging om aan het gif te komen. Zo blijft het melken van slangen een gevaarlijk proces en is het moeilijk om het gif in een klier van een slang te bestuderen en aan te passen.

Drie studenten waren geïnspireerd door het succes van het kweken van organen in het lab. "Zij vroegen zich af of dit ook mogelijk was voor reptielen en of ze misschien ook gif konden maken in het lab", aldus het instituut.

Slangengif

Samen met slangenexperts uit Leiden, Liverpool en Amsterdam verzamelden de onderzoekers gifklieren van negen verschillende slangen, waaruit ze miniatuurversies van deze organen kweekten. De onderzoekers hebben het resultaat gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell.

Verder onderzoek naar de mogelijkheden van deze zogenoemde gifklier-organoïden moet nog worden gedaan, schrijft RTV Utrecht.

"Het is ongelooflijk om te zien dat wat begon met onze nieuwsgierigheid naar het kweken van gifklier-organoïden veranderde in een techniek met veel mogelijke toepassingen voor het beteren van de gezondheidszorg", zegt wetenschapper Yorick Post.

Nu onderzoekers weten hoe ze de organoïden kunnen kweken is er een samenwerking opgezet om mini-gifklieren te kweken van vijftig giftige reptielen. Daarbij worden ze geholpen door bioloog Freek Vonk.