Flamingo's in Pijnacker grote publiekstrekker: 'Ze staan er goed op'

In een natuurgebied bij Pijnacker zijn zeven flamingo's gespot. De roze vogels trekken veel bekijks. Vogelspotters uit het hele land kwamen naar het natuurgebied om ze te fotograferen.

De flamingo's werden in De Groenzoom ontdekt door wandelaars. "Dit is voor de regio wel echt heel bijzonder", zegt natuurbeheerder Cor Noorman tegen Omroep West. Hij houdt al jaren het aantal dieren bij dat in het gebied te vinden is. "Dit heb ik hier nog nooit meegemaakt."

De dieren zijn niet ontsnapt uit een dierentuin. "Het zijn zes Chileense flamingo's en een Europese. Waarschijnlijk uit een ven in de buurt van Duitsland", denkt Noorman. "Het is een verwilderde populatie die zich gewoon voortplant in onze natuur."

De vogels laten zich goed fotograferen: