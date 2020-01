Mugshot challenge in Irak: 'Mijn misdaad is dat ik van mijn land houd'

"De regering heeft ons zestien jaar lang onderschat en nu zijn we het zat", voegt Al-Rubaie daaraan toe. "We vragen niet om een luxeleven, maar om een simpel leven waarin we onze basisrechten hebben. Een leven zonder corruptie, onrecht en onderdrukking."

Ook zijn veel Irakezen de invloed van de Verenigde Staten en Iran zat, leggen de studenten uit. "Ze vechten tegen elkaar op Irakees grondgebied", vertelt Al-Hayani. Dit werd de afgelopen weken goed zichtbaar toen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opliepen. De VS liquideerde de Iraanse generaal Soleimani vlakbij het vliegveld in Bagdad. Als reactie daarop voerde Iran raketaanvallen uit op twee Amerikaanse legerbases in Irak. "Het gaat allemaal ten koste van ons. We willen gewoon ons eigen land besturen."

Twijfels

Zainab twijfelt of de mugshot challenge de situatie in het land zal verbeteren. "Om eerlijk te zijn, weet ik niet zeker of deze campagne ons verder zal helpen. We hebben al vaker van ons laten horen op sociale media en nog steeds worden we genegeerd door andere landen en internationale organisaties", vertelt de 21-jarige studente.

Toch geeft ze niet op en zal ze de straat op blijven gaan. "We zullen niet stil zijn, ook al blijven ze ons negeren. We zullen doorgaan tot aan onze legitieme eisen is voldaan."