Onderzeese berg inzet van diplomatieke vete Marokko-Spanje

"Marokko heeft geen baat bij een diplomatieke crisis omdat er veel wordt samengewerkt met Spanje", zegt zij. "Bijvoorbeeld bij het tegengaan van illegale migratie naar Europa en ook op economisch gebied wordt er nauw samengewerkt."

Met het forceren van onderhandelingen kan Marokko ook een andere kwestie bespreekbaar maken. Het is Rabat een doorn in het oog dat de Spaanse coalitiepartij Podemos de afscheidingsbeweging Polisario in de Westelijke Sahara steunt. Marokko is al decennia in een strijd verwikkeld met deze beweging, die een onafhankelijke staat wil stichten in het betwiste gebied.

In 2002 hebben Spanje en Marokko gezamenlijk een commissie in het leven geroepen om de grensgeschillen te bespreken. Dit overleg is echter weer opgeheven omdat het niet tot concrete resultaten leidde.