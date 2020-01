'Doomsday Clock' dichterbij middernacht dan ooit

Het Bulletin of the Atomic Scientists is een organisatie van wetenschappers en veiligheidsexperts en werd in 1945 opgericht door Amerikaanse wetenschappers die meewerkten aan de eerste atoombommen. Sinds 1947 houdt de organisatie bij hoe groot de kans is op een catastrofe. Hierbij kijkt ze voornamelijk naar kernwapens, klimaatverandering en (wapen)technologie.

In de commissie, die de stand van de klok bepaalt, zitten enkele vooraanstaande wetenschappers en veiligheidsexperts. Onder andere Albert Einstein was in het verleden verbonden aan de organisatie. Voormalig secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon en voormalige Ierse president Mary Robinson zitten momenteel in het bestuur.