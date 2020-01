Afgezette voorzitter Partij voor de Dieren niet welkom op congres

De Partij voor de Dieren houdt zondag de deur gesloten voor de afgezette partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel. Die dag houdt de partij in Amsterdam het partijcongres dat voor een groot deel juist gaat over het royeren van Wolswinkel.

Een aantal leden wil daar per motie afdwingen dat de oud-voorzitter aanwezig mag zijn als het congres diens gedwongen vertrek bespreekt. Maar het partijbestuur laat de motie niet in stemming brengen.

Wolswinkel werd drie maanden geleden uit de partij gezet, nadat hij in Nieuwsuur had verteld dat hij meer discussie in de partij wil over de koers. Volgens kopstukken van de PvdD beschadigde hij hiermee de partij.

Wolswinkel ging tegen zijn royement in beroep bij de commissie van beroep van de partij, maar die oordeelde gisteren dat het beroep ongegrond is.

Op basis van dat besluit stelt het partijbestuur nu dat Wolswinkel niet welkom is op het congres. Volgens interim-voorzitter Ruud van der Velden heeft hoor en wederhoor bij de commissie van beroep plaatsgevonden en is het niet nodig dat over te doen op het congres.