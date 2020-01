Deze scholieren stonden vandaag aan het roer van een groot bedrijf

Zo denkt Willem van der Ark, directeur van containerbedrijf MCS in Leeuwarden, dat zijn 'mede-baas' Iris Bokma wel aanleg heeft voor leiderschap. "Ze moest vanochtend op een groep medewerkers afstappen om hen aan het werk te zetten. Dat moet je wel durven."

Zelf vond de 14-jarige Iris dit niet zo spannend. Ze was ook niet zenuwachtig voor vandaag. "Ik was vooral heel benieuwd wat we zouden gaan doen." Best veel, zo bleek vandaag. Iris mocht meerijden op een vrachtwagen en keek in een hijskraan mee hoe een MCS-medewerker containers van een vrachtwagen tilde. "Ik vond het heel interessant", zegt ze. "Ik had verwacht dat het werk hier een beetje saai zou zijn, maar dat was helemaal niet zo. Ook niet voor een meisje."

De vmbo-scholiere kreeg vandaag ook een opdracht mee: ze moest onderzoeken of de containerterminal wel veilig genoeg is. En van haar bevindingen kon de 'echte' ceo nog iets leren: "Soms blijft op een zeecontainer nog iets van gereedschap liggen, dat eraf kan vallen als je de container van het schip takelt", vertelt Willem. "Dat wist ik zelf niet, maar Iris had het wel in de gaten."