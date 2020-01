Huizen Groningers eerder versterkt: 'We kunnen nu aan de slag'

Commissaris van de koning René Paas is te spreken over de plannen. "We hebben veertien afspraken gemaakt om de versterking te versnellen. We moeten dit jaar wel feitelijk laten zien wat ze waard zijn", zegt hij tegen RTV Noord. De eerste maanden van dit jaar moeten duizend woningen aardbevingsbestendig zijn. Hoeveel dat er eind 2020 moeten zijn kan Paas niet zeggen.

Ook minister Knops wil geen aantallen noemen. "Ik ben voorzichtig met getallen. Het is een ingewikkelde klus. Er zullen ook zaken fout gaan en daar moeten we dan op reageren."

Knops zegt dat de Tweede Kamer hem eind van het jaar mag afrekenen op wat er gepresteerd wordt. "Ik ben pas tevreden als de klus klaar is en de woningen veilig zijn. Dat duurt nog wel even. Maar ik ben wel tevreden over wat we vandaag hebben bereikt."

De plannen over de versterking hadden voor de Kerst al klaar moeten zijn. Dat is dus niet gelukt. "Soms blijkt dat iets langer duurt. Dat is nu ook het geval", zegt Paas. "Maar we kunnen nu aan de slag, dus laten we dat doen."