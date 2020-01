Man (25) aangehouden met nepwapen in school Nijmegen

In Nijmegen is vanmiddag een 25-jarige man opgepakt omdat hij met een vuurwapen rondliep in een technische school. Het bleek om een nepwapen te gaan.

De verdachte liep rond in het Technovium-gebouw aan de Heyendaalseweg. Een woordvoerder van de politie zegt dat scholieren belden om te melden dat er iemand met een vuurwapen rondliep.

"We zijn met meerdere eenheden naar school gegaan en hebben de school laten ontruimen." Toen de man werd aangehouden bleek dat het vuurwapen niet echt was. Tijdens de politieactie zijn scholieren weggestuurd. Niemand is gewond geraakt.

Computerspel

Omroep Gelderland schrijft dat de man het computerspel Grand Theft Auto probeerde na te doen. "Ook al deed hij een spel na, dat verandert niets aan de intentie hoe wij dit oppakken. Wij reageren zoals de mensen van ons mogen verwachten", aldus de politie.

De verdachte uit Nijmegen wordt verhoord op het politiebureau. Het zou gaan om een student.