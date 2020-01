Kledingwebshop Neckermann is failliet

Webshop Neckermann.com is failliet verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het ging al lange tijd slecht met het bedrijf.

In oktober waarschuwde de Consumentenbond al dat producten uit de webwinkel vaak niet werden geleverd. De bond kreeg meer dan 600 klachten binnen van klanten. Toen al, en nu nog steeds, staat op de site dat het bedrijf vanwege technische en organisatorische problemen niet in staat is nieuwe bestellingen aan te nemen.

Het van oorsprong Duitse postorderbedrijf ging in 2014 ook al failliet en maakte toen een doorstart. De webshop Neckermann is een ander bedrijf dan Neckermann Reizen, dat in september failliet ging. De twee bedrijven hebben dezelfde naam doordat Neckermann Reizen ooit werd opgezet als dochterbedrijf van het postorderbedrijf. Tegenwoordig hebben ze niks meer met elkaar te maken.