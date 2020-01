Dos Santos officieel beschuldigd van fraude, betrokkene pleegt zelfmoord

In Lissabon is een bankier dood gevonden die in verband wordt gebracht met de fraudezaak tegen de rijkste vrouw van Afrika, Isabel dos Santos. Hij zou zichzelf om het leven hebben gebracht.

Nuno Ribeiro da Cunha werkte als directeur bij de bank EuroBic, waar hij het vermogen beheerde van het Angolese oliebedrijf Sonangol, dat geleid werd door Dos Santos.

De vondst van het lichaam van Da Cunha volgde kort nadat bekend was geworden dat justitie in Angola Da Cunha en Dos Santos officieel heeft beschuldigd van verduistering en witwassen. Dos Santos zou in totaal circa 2 miljard euro hebben vergaard dankzij corruptie en vriendjespolitiek.

Dos Santos spreekt de beschuldigingen tegen.