Dochter niet bij openen graf vader in zaak-Tanja Groen: 'Te emotioneel'

De dochter van de overleden man die in het Maastrichtse graf lag dat gisteren werd geopend in de zoektocht naar de vermiste Tanja Groen, wilde er niet bij zijn toen het graf werd opengemaakt. "Dat mocht wel. Maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Dat was te emotioneel", zegt dochter Virginie van Hooren tegen L1.

Haar vader ligt sinds 1 september 1993 begraven op het kerkhof. Hij was 62 toen hij overleed. Aan het begin van deze week kreeg de familie te horen dat het graf waarin hij ligt, onderzocht moest worden. Toestemming om het graf te openen werd direct gegeven. De politie liet eerder al weten dat de man niks met de verdwijningszaak van Tanja Groen te maken heeft, maar er was een tip binnengekomen dat Groen op dezelfde plek begraven zou zijn.

"Het scenario is dat ze op de avond dat ze verdween, is vermoord en door de dader in een vers gedolven graf is gelegd. Daar is de volgende dag een kist in gegaan met een overledene, en het graf is dichtgegooid", zei misdaadjournalist Peter R. de Vries gisteren. Hij is woordvoerder van de nabestaanden.

Gisteren aan het eind van de dag werd bekend dat Tanja Groen niet in het graf lag. "Jammer dat er niets is gevonden", zegt Virginie van Hooren. Vanmorgen is het graf weer dichtgemaakt.

Beheerder begraafplaats wist van niks

Het onderzoek op de begraafplaats werd in het geheim voorbereid. Zelfs de beheerder was niet op de hoogte. "Ik vermoedde dat er iets ging gebeuren, want er stond plots een aanhanger met een graafmachine", vertelt hij. "Toen heb ik de grafdelver gebeld om te vragen wat de bedoeling was, maar hij mocht niets zeggen van de politie."

Toen de beheerder later op de hoogte werd gebracht, zei hij meteen dat hij er niets van geloofde. "Ze kon niet in dit graf liggen. Ik heb erover nagedacht. Een dubbel graf is namelijk een halve meter dieper dan een gewoon graf. Als destijds iemand in dit graf had gegraven dan was dat de volgende dag zeker opgevallen."