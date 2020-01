'Iedereen hamstert en draagt mondkapjes', zegt Belgische inwoner van Wuhan

De noedels waren op, er waren geen flessen water meer en ook de groente-afdeling van de supermarkt was volgens David Wilmots leeg. De Belg woont al jaren in de Chinese miljoenenstad Wuhan en ziet dat daar "de paniek erin is geslagen" vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De stad is sinds vandaag nagenoeg afgesloten van de buitenwereld. Honderden mensen zijn besmet en 17 mensen zijn door het virus overleden. Ook in nabijgelegen steden neemt de Chinese overheid maatregelen.

Net voordat Wuhan op slot ging, is Wilmots, die in de stad een café heeft, op vakantie gegaan naar Vietnam. Die reis had hij al gepland. Omdat alle treinstations, wegen en het vliegveld nu dicht zijn, weet hij nog niet wanneer hij weer naar huis kan. "Onze terugreis staat geboekt op 30 januari, maar het is nog afwachten of dat lukt."

Het vliegveld van Wuhan is nu in geval grotendeels verlaten, vertelt een van de weinige reizigers die nog de moeite heeft genomen om naar de luchthaven te gaan: