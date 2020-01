Ruim 2038 baantjes in 24 uur: Maarten van der Weijden wil nieuw record

Zwemmer Maarten van der Weijden kan er geen genoeg van krijgen. Na alle medailles, het falen en daarna voltooien van de Elfstedentocht gaat hij vandaag op jacht naar een nieuw record: zo veel mogelijk kilometers zwemmen in 24 uur.

Het is niet de eerste keer dat Van der Weijden zo'n recordpoging onderneemt. De eerste keer, in 2017, had hij te weinig meters gemaakt, vertelde hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Een jaar later probeerde hij het opnieuw en brak hij inderdaad het record. "Maar toen was het startsignaal niet goed hoorbaar op de video." Daardoor kon Guinness World Records het niet goedkeuren.

Vloeibaar voedsel

101.9 kilometer is het magische getal. Dat record stamt al uit 1989 en om daar overheen te gaan, moet Van der Weijden een strak schema volgen: geen rustmomenten en een gemiddelde snelheid van 4,3 kilometer per uur. In het totaal moet hij in ieder geval meer dan 2038 baantjes trekken in het 50 meterbad.

"Om het halfuur mag ik een paar seconden drinken, niet langer." Af en toe zal de zwemmer iets moeten eten, vertelt hij. Maar dat zal geen vast voedsel zijn, want dat duurt te lang. "Het vloeibare eten zit in zo'n eetzak die ik in vijf seconden leeg knijp."

Zwaarder dan Elfstedentocht?

Van der Weijden begint vanavond om 19.00 uur aan zijn recordpoging in zwembad De Warande in Oosterhout. Hele andere omstandigheden dus dan tijdens de Elfstedentocht van afgelopen juni.

De zwemmer deed uiteindelijk 74 uur over de 196 kilometer. Maar nu gaat het niet alleen om de afstand, benadrukt Van der Weijden: "Snelheid is dit keer ook heel belangrijk".

Bij de Elfstedentocht kon de zwemmer af en toe wat eten of zelfs even gaan liggen als het wat minder ging. "Nu móet ik 24 uur lang heel hard door zwemmen om genoeg baantjes te maken." Volgens Van der Weijden kan dat "best nog wel eens heel zwaar worden".

Het doel van zijn actie is overigens hetzelfde. Van der Weijden wil geld ophalen voor kankeronderzoek.