Sjoemeldiesels Suzuki en Jeep verplicht naar garage

Eigenaars van een Suzuki Vitara of een Jeep Grand Cherokee moeten hun dieselauto terugbrengen naar de garage in verband met sjoemelsoftware. De twee auto's stoten veel meer stikstof uit dan de fabrikant opgeeft. Minister Van Veldhoven voor Milieu noemt dat onaanvaardbaar en daarom komt er een verplichte terugroepactie om de software aan te passen.

De kosten van de update zijn voor rekening van Suzuki en Jeep.

Eigenaar moet zelf in actie komen

Als de eigenaar niet naar de garage gaat, wordt de auto van de weg gehaald. Dit is nieuw. Tot nu toe was het zo dat de fabrikant alles moet doen om sjoemeldiesels terug te roepen. De eigenaar was niet verplicht om aan de terugroepactie van de fabrikant gehoor te geven.

Het kabinet noemt dit soort acties minder effectief en wil nu ook dat de eigenaar zelf stappen zet. In Duitsland en Finland bestaat deze verplichting al. De kosten van de software-update zijn voor rekening van Suzuki en Jeep.

Vervuilender

In 2017 vond de RDW al sjoemelsoftware in de twee autotypes. Inmiddels is er diepgaander onderzoek gedaan en nu staat onomstotelijk vast dat de auto's op de weg veel vervuilender zijn dan bij de test op de rollerbank.