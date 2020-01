'Tattookiller' knipt enkelband door en vlucht

Een van de zogeheten 'tattookillers' is op de vlucht geslagen. Verdachte Cor P. heeft dinsdagavond zijn enkelband doorgeknipt en is sindsdien spoorloos.

Vanochtend had hij in Rotterdam in de rechtszaal moeten verschijnen, waar de zaak tegen de 'tattookillers' wordt behandeld. Tegen de vier verdachten is eerder levenslang geëist.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de 36-jarige Cor P. vreesde voor een veroordeling en mogelijk naar het buitenland is gevlucht.

Chinese symbolen

De 'tattookillers' danken hun naam aan de grote Chinese symbolen die op hun rug staan getatoeëerd. De vier mannen worden verdacht van de moord op Onno Kuut uit Enschede. Kuut werd in maart 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Alles wijst op een afrekening in het criminele circuit. Kuut had dezelfde tatoeages en werd zelf in verband gebracht met een dubbele moord.

Een vonnis in de zaak tegen de vier verdachten werd in mei uitgesteld, omdat er nog getuigen gehoord moesten worden. Dat is inmiddels gebeurd, Het OM blijft bij de eis van levenslang, terwijl de advocaten van de verdachten volharden in vrijspraak.

In afwachting van het vonnis was Cor P. op vrije voeten en droeg hij een enkelband. Ook twee andere verdachten in de zaak waren voorlopig vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wil nu dat zij opnieuw worden vastgezet, om te voorkomen dat ook zij vluchten.

Onder hen is een jongere broer van P., de 32-jarige Brian P. Ook hij was niet op de zitting vanochtend. Hij hoefde niet verplicht op de zitting te verschijnen, dus het is onduidelijk of deze man ook is gevlucht.

100 keer doorgeknipt

De meest recente cijfers over enkelbanden dateren uit 2018. Dat jaar stonden 4000 mensen onder elektronisch toezicht bij de reclassering; 101 mensen knipten hun enkelband door. Daarvan werden er 97 weer opgespoord en weer vastgezet.