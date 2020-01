Astronauten bakken eerste ruimtekoekjes: 'Ik weet niet of ze al gaar zijn'

Onder normale omstandigheden - op aarde - duurt het zo'n 20 minuten om chocoladekoekjes goudbruin en krokant te krijgen. De makers van de oven hadden al verwacht dat het in de ruimte langer zou duren, maar dat er uiteindelijk meer dan twee uur voor nodig was, hadden zij ook niet gedacht. "We weten nog niet precies wat dat verschil veroorzaakt", zei een manager van het bedrijf dat de oven had ontworpen. "Maar het is sowieso een cool resultaat."

Mogelijk duurt het bakken zo veel langer door het gebrek aan zwaartekracht. Daardoor beweegt de warme lucht zich minder door de oven, zegt één van de uitvinders van de oven.

Volgens oud-astronaut Mike Massimino is het belangrijk om de mogelijkheden te onderzoeken. "Het is meer dan alleen eten, het houdt de moraal hoog." Volgens hem kunnen de geur en smaak een astronaut doen denken aan thuis. "Zoiets moet je niet onderschatten."

En of ze lekker zijn?

Of de chocoladekoekjes ook goed smaken, is nog even afwachten. Omdat het onzeker was of de astronauten ze konden eten zonder ziek te worden, zitten ze nog steeds in de verpakking. Inmiddels zijn de koekjes al twee weken op aarde en worden ze uitgebreid onderzocht.

Eén van de koekjes zal overigens binnenkort ook te bezichtigen zijn. Dat wordt namelijk aangeboden aan het Nationale Lucht- en Ruimtevaartmuseum in Washington D.C.