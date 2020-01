Drie doden bij crash blusvliegtuig in Australië

In het zuidoosten van Australië is een blusvliegtuig neergestort bij het bestrijden van de aanhoudende bosbranden. De drie inzittenden zijn om het leven gekomen, bevestigt de bevelhebber van de brandweer van de deelstaat New South Wales.

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Er was een grote vuurbal te zien toen het vliegtuig de grond raakte, meldt de commandant op basis van ooggetuigen. De drie inzittenden waren Amerikanen.

De C-130 Hercules was van een Canadese maatschappij. Het toestel was op een blusmissie in het zwaar door bosbranden getroffen gebied in de zuidoostelijke staat. Het blusvliegtuig loste een lading brandvertragende vloeistof in een vallei toen het contact met de Hercules wegviel.

Sinds september kwamen er 32 mensen om het het leven door de natuurbranden. Zo'n 2500 huizen zijn in vlammen opgegaan, evenals een gebied ter grootte van een derde van Duitsland.