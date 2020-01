Vooral werkenden met kinderen gaan erop vooruit

Vrijwel iedereen krijgt dit jaar meer te besteden en vooral werkende ouders met kinderen gaan erop vooruit. Mensen met een uitkering en gepensioneerden krijgen er het minst bij.

Dat heeft budgetinstituut Nibud berekend op basis van de laatste gegevens. Met koopkracht wordt bedoeld hoeveel je met je inkomen aan spullen en diensten kunt kopen. Er is in de cijfers rekening gehouden met een gemiddelde prijsstijging van 1,6 procent.

Werkenden met kinderen krijgen er gemiddeld 1,5 tot 2,5 procent bij. Dat komt neer op zo'n 100 euro per maand. Sommigen krijgen 4,5 procent meer te besteden. Op de site van Nibud kan per huishoudtype worden berekend wat er verandert in koopkracht.

Meer huishoudens hebben in 2020 recht op een kindgebonden budget doordat de inkomensgrens is verhoogd. Ook komen meer huishoudens voor huurtoeslag in aanmerking.

Niet meer pensioen

"Het kabinet kiest er vooral voor om werkenden te laten profiteren van de economische wind in de rug", zegt Nibud-directeur Arjen Vliegenthart in het NOS Radio 1 Journaal. "Op het moment dat je niet werkt, je hebt een pensioen of een uitkering, dan is de stijging heel wat minder."

Mensen met een uitkering en gepensioneerden gaan er vaak minder dan 1 procent op vooruit. Bij een enkele groep, bijvoorbeeld een specifieke groep zelfstandigen met kinderen, daalt de koopkracht.

Dat komt deels doordat veel pensioenfondsen de pensioenen niet kunnen laten meestijgen met de prijzen.