Wekdienst 23/1: koning in Israël en record voor Maarten van der Weijden?

En dan nog even dit:

In de Biesbosch wordt de post binnenkort niet meer per boot bezorgd. 125 jaar lang voer PostNL langs de huizen in het gebied.

"De postboot is voor vijf adressen en slechts enkele brieven zo'n drie uur per dag onderweg", zegt een PostNL-woordvoerder tegen Omroep Brabant. "Dat is te duur en te omslachtig. We zijn met de bewoners waar we de post nog met de boot bezorgen in overleg voor een maatoplossing."