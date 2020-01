Dekkingsgraad pensioenfondsen eind 2019 licht gestegen

In 2019 nam het risico dat grote pensioenfondsen als ABP en Zorg en Welzijn moesten korten toe. In de maand juli zakte hun dekkingsgraad onder de kritische grens van 95 procent. Ze beheren de pensioenen van 5,8 miljoen mensen.

Ook de fondsen PME en PMT (metaal en techniek) verkeerden in de gevarenzone. Omdat zij al in een herstelprogramma zitten, moesten zij eind december eigenlijk boven de 100 procent staan.

Maar half november greep minister Koolmees onder druk van vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen in. Dit jaar wordt de pensioenfondsen nog een dekkingsgraad van minimaal 90 procent toegestaan.

Komende jaren

Inmiddels is de dekkingsgraad van de pensioenfondsen wat hoger, maar dat betekent niet dat het risico dat er de komende jaren alsnog gekort moet worden is afgewend. Op 31 december 2020 moet voor elke euro aan pensioenuitkering (nu en in de toekomst) geen 90 cent, maar weer een volle euro in kas zitten. Daarmee blijft de kans op pensioenverlaging de komende jaren reëel, staat in het persbericht van pensioenfonds ABP.

"Nu hebben we een goed beleggingsjaar achter de rug", schrijft ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool, "maar we verwachten dat de rente de komende jaren laag zal blijven en ook verwachten we, net als andere grote beleggers, lagere rendementen van gemiddeld rond de 4 procent".

Het pensioenakkoord dat in juni vorig jaar werd gesloten moet nog worden uitgewerkt. Als dat is gebeurd moet duidelijk zijn hoe de pensioenen er in de toekomst uitzien.