Einde van een tijdperk: postboot Biesbosch stopt na 125 jaar

PostNL stopt met het bezorgen van de post per boot in de Biesbosch. Voor de vijf laatste bezorgadressen in het gebied wordt aan een andere oplossing gewerkt.

"De postboot is voor vijf adressen en slechts enkele brieven zo'n drie uur per dag onderweg", zegt een PostNL-woordvoerder tegen Omroep Brabant. "Dat is te duur en te omslachtig. We zijn met de bewoners waar we de post nog met de boot bezorgen in overleg voor een maatoplossing."

Geen visitekaartje

De route is bijna 125 jaar gevaren. De 'echte' postboot wordt al enige tijd niet meer gebruikt. "De post wordt nu bezorgd met een polyester vletje", vertelde Cees Schuller, die een boek schreef over de postbezorging in de Biesbosch, aan de regionale omroep.

"De echte postboot is in 1979 in de vaart genomen en daar is in de laatste tien jaar geen onderhoud meer aan gepleegd. Dat bootje, van meer dan veertig jaar oud, was geen visitekaartje meer voor PostNL. Ik heb aanwijzingen dat ze per 1 maart al gaan stoppen."

Bewoners werden vrienden

Oud-postbode Cor de Wijs ging in 2011 met pensioen, na veertig jaar de post te hebben bezorgd over het water. Bij zijn afscheid vertelde hij: "Dit bootje is eigenlijk voor een groot deel mijn huis geweest. Als je bedenkt hoeveel uren ik hier doorgebracht heb."

In al die jaren kreeg hij een hechte band met de bewoners: "De mensen die er wonen zijn schatten. Dat zijn grote vrienden van me geworden, dat is eigenlijk familie."