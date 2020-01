Bowie-musical Lazarus grote winnaar bij Musical Awards

De musical Lazarus heeft vier Musical Awards gewonnen. David Bowie schreef en componeerde het werk, een van zijn laatste voordat hij overleed in 2016. De Musical Awards zijn onderscheidingen voor producties die in Nederland worden opgevoerd.

Lazarus sleepte de prijs voor beste grote productie binnen, en regisseur Ivo van Hove en acteur Pieter Embrechts wonnen de prijzen voor beste regie en beste mannelijke hoofdrol. Ook kreeg de musical een prijs voor beste vormgeving.

De prijs voor beste kleine musical werd gewonnen door de voorstelling Fun Home. Hoofdrolspeelster Renée van Wegberg won de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol.

Publieksprijs en Unieke Prestatie

Soldaat van Oranje ontving een speciale Unieke Prestatie-prijs vanwege de ongekend lange speeltijd. De voorstelling draait inmiddels al negen jaar. Bij de uitreiking kwam ook nog een nieuwtje dat voor weinigen als een verrassing komt: de opvoering van de musical is verlengd, in ieder geval tot het tienjarige jubileum in oktober.

De AD-publieksprijs ging naar Anastasia. Het productiebedrijf van de musical raakte eerder vandaag in opspraak vanwege een poging tot beïnvloeding van de uitslag. Er werd een mail gestuurd naar het personeel van het bedrijf, met de uitnodiging om samen te stemmen op de musical Anastasia, meldde Omroep West.

Een medewerker hoopte extra stemmen te vergaren door personeel telefonisch te laten stemmen op de musical. "Wij zorgen voor telefoons, dranken en hapjes. De uren die je er bent en belt worden uitbetaald", stond in de uitnodiging. Die bijeenkomst werd uiteindelijk geannuleerd, zei een woordvoerder van Stage Entertainment tegen de regionale omroep.

Vertrouwen in een goed verloop

De organisatie van de Musical Awards zei op de hoogte te zijn van de stemoproep. "We hebben uitleg gekregen van directeur Albert Verlinde over de situatie en hebben er alle vertrouwen in dat alles vanavond goed loopt", zei een woordvoerder van de organisatie.

Het is de negentiende keer dat de Musical Awards werden uitgereikt. De show werd uitgezonden door AVROTROS en vond plaats in het RAI Theater in Amsterdam.