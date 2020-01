Minister De Jonge: geen jeugdzorg-jongeren Hoenderloo tussen wal en schip

Minister De Jonge belooft dat er voor de jongeren uit de jeugdzorginstelling Hoenderloo een nieuwe plek komt. "Ik ga erop toezien dat er geen kind tussen wal en schip valt", zei de minister van Volksgezondheid tijdens het debat over de financiële problemen bij jeugdinstellingen.

De jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep met opvanghuizen in Hoenderloo en Deelen gaat op termijn dicht, onder meer vanwege de slechte financiële situatie. Nu zitten er zo'n 160 jongeren, veelal met complexe problemen. Er worden inmiddels geen nieuwe jongeren meer aangenomen.

De minister verwacht dat er uiteindelijk voor een groep van veertien tot twintig jongeren een plaats in een andere instelling gevonden moet worden.

Dringend beroep

Medewerkers en ouders doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om 'Hoenderloo' niet te sluiten. Ook in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een doorstart. Minister De Jonge wil dat niet toezeggen, omdat hij denkt dat de instelling er niet in zal slagen uit de rode cijfers te komen.

Ook was er kritiek van de Onderwijsinspectie op de kwaliteit van de zorg. "Ik denk dat het heel lastig is om de kwaliteit op korte termijn te verhogen", zegt de minister. "Ik wil geen valse hoop geven."

Greep op continuïteit van zorg

Sinds 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente en is het Rijk niet meer verantwoordelijk voor de aansturing en financiering van de jeugdzorginstellingen. Wel zegt De Jonge dat hij greep heeft op de "continuïteit van de zorg", dus of de zorg voor jongeren uit de jeugdzorg bij sluiting van een instelling wel overeind blijft. "Die continuïteit is prioriteit 1,2 en 3 voor mij", aldus De Jonge.

Wachtlijsten

Het is nog onduidelijk waar nieuwe opvangplekken gevonden kunnen worden. Overal zijn lange wachtlijsten, zeker voor jongeren met ingewikkelde problemen. "Jongeren met complexe vormen van zorg hebben het het zwaarst." De Jonge hoopt binnen enkele weken duidelijkheid te geven over waar de kinderen terechtkunnen.