Veroordeelde Joey D. uit Rosmalen bezweken aan verwondingen

De 27-jarige Joey D. uit Rosmalen is overleden, zegt zijn advocaat. De man had zich gisteren bij een politie-inval in zijn huis verschanst en weigerde zich over te geven.

Uiteindelijk verwondde D. zichzelf volgens de politie. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

D. werd gisterochtend in hoger beroep veroordeeld tot ruim vijftien jaar cel voor het doodschieten van zijn oom, nadat hij eerder vrijgesproken was vanwege een gebrek aan bewijs.

Toen agenten hem thuis in Rosmalen kwamen ophalen om hem naar de gevangenis te brengen, schoot D. volgens de politie op hen.

D. ontkende gisteren geschoten te hebben. Ook zei hij de moord op zijn oom niet te hebben gepleegd. Zijn advocaat ging gisteren in cassatie tegen de uitspraak van het hof.