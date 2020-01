Macron gaat tekeer tegen Israëlische agenten in Jeruzalem

De Franse president Emmanuel Macron is in Jeruzalem boos geworden op Israëlische agenten. Naar verluidt wilde Macron de Sint-Annakerk in, die onder Frans grondgebied valt, waarop de Israëlische politie hem volgde.

"Iedereen weet de regels", riep de Franse president tegen de Israëlische beveiliging. "Ik vind het niet leuk wat je voor m'n neus deed. Ga naar buiten. We weten de regels. Niemand hoeft iemand te provoceren. Respecteer de regels zoals ze al eeuwen zijn, ze zullen onder mij niet veranderen."

Macron was hoorbaar gepikeerd: