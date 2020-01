Spitzer-telescoop maakte het onzichtbare zichtbaar en gaat nu met pensioen

De Spitzer-telescoop van NASA beëindigt binnenkort zijn missie. De telescoop werd in 2003 gelanceerd. De verwachting was dat hij 2,5 jaar zou opereren, maar dat is uiteindelijk 16 jaar geworden. "Elke missie moet ooit eindigen", zegt NASA.

"De Spitzer heeft een tip van de sluier opgelicht van veel verborgen objecten in bijna elk hoekje van het universum", schreef NASA eerder. "Van een nieuwe ring rond Saturnus tot observaties van de verste bekende sterrenstelsels. Hij heeft sterren bespioneerd in elk stadium van hun leven, ons eigen sterrenstelsel in kaart gebracht, prachtige foto's gemaakt van sterrennevels en nieuwe planeten onderzocht."

Onzichtbaar met het blote oog

De ruimtetelescoop is een satelliet die zich buiten de dampkring bevindt en vanaf daar foto's maakt van het universum met een infraroodcamera. Daarmee kunnen vormen van licht worden vastgelegd die door een normale camera (of met het blote oog) niet kunnen worden gezien.

We maakten een selectie van foto's genomen door de Spitzer-telescoop: