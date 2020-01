Aantal doden door Wuhan-virus stijgt naar zeventien

Het aantal mensen dat in China is overleden als gevolg van het nieuwe coronavirus is opgelopen tot zeventien. Dat melden de autoriteiten van de provincie Hubei, waar alle overleden patiënten vandaan kwamen. Tot nu toe stond het dodental op negen.

In Hubei ligt de miljoenenstad Wuhan, waar het virus vorige maand voor het eerst opdook. Bij zeker 444 mensen is de ziekte vastgesteld.

Het virus is ook in andere Chinese steden als Peking en Shanghai geconstateerd. Buiten China zijn besmettingen gemeld in Taiwan, Japan, Zuid-Korea, Thailand en de VS. In alle gevallen gaat het om mensen die onlangs in Wuhan waren.

Ook in het noorden van Mexico is mogelijk iemand besmet. Autoriteiten onderzoeken of het daadwerkelijk om de nieuwe variant van het coronavirus gaat.

Besmetting van mens op mens

Over het Wuhan-virus is nog veel onduidelijk. Wel is bekend dat het kan worden overgedragen van mens op mens. Wie ermee besmet raakt, krijgt koorts, hoestbuien en ademhalingsproblemen. Ook kan het virus een longontsteking veroorzaken.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties praat vandaag in Genève in een spoedoverleg over de uitbraak.

Bij dit treinstation in Wuhan staan infraroodthermometers om de temperatuur van passagiers te meten: