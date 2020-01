Vrouw en kinderen ontvoerd in Amsterdam, zes verdachten vast

Een 31-jarige vrouw is op Oudejaarsdag met haar twee jonge kinderen ontvoerd in Amsterdam-Noord. De politie heeft hen een dag later bevrijd uit een woning in Almere, zo is vandaag bekendgemaakt.

De ontvoerde vrouw wist via een bekende de politie te alarmeren, meldt AT5. Het opsporingsonderzoek leidde naar de verblijfplaats van de vrouw. Zij werd met haar kinderen (3 en 7 jaar) op Nieuwjaarsdag bevrijd door een gespecialiseerde politie-eenheid.

In de zaak zijn inmiddels tien verdachten aangehouden. Zes van hen zitten nog vast: vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 19 tot 28 jaar. Zij komen uit Amsterdam, Lelystad en Purmerend. Bij de verdachten zijn vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro aan contanten gevonden.

De politie vermoedt dat een aantal verdachten deel uitmaakt van de rapscene in Amsterdam-Zuidoost, aldus NH Nieuws.

Een van de verdachten zat tot dinsdag nog in beperkingen; dat wil zeggen dat hij of zij geen contact mocht hebben met de buitenwereld. Daarom is de ontvoering nu pas gemeld, aldus de politie.