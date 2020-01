Vrouwen in onderzeeër voelden zich snel 'one of the guys'

"Ik deed een melding over de intercom en het viel volledig stil", vertelt Sam. "De mannen waren helemaal niet gewend om een vrouwenstem te horen." De 26-jarige wachtofficier is een van de vijf vrouwen die afgelopen jaar al meevoeren aan boord van een onderzeeër. Vandaag werd bekend dat de marine per direct vrouwen toelaat op onderzeeboten, de laatste plek binnen Defensie waar ze werden geweerd.

Of het niet wennen was, tussen al die mannen? Voor Sam is het haar eerste functie binnen de marine. "Het is natuurlijk wennen om aan boord van een onderzeeboot te stappen, maar ik kan het niet vergelijken. Ik weet niet beter dan dit."

Dat geldt ook voor Sitara Hartsteen, eveneens wachtofficier. Zij is verantwoordelijk voor de navigatie tijdens het varen, dat de duikboot veilig van a naar b komt.

Sinds ze in 2003 toetrad tot de marine wordt ze omringd door mannen. "Ik was de enige vrouw in mijn klas", vertelt de 35-jarige. "Ik ben het dus wel gewend. Je bent al snel one of the guys."